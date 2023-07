Gioia Tauro (RC), al via i concorsi pubblici dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio

Stamattina a Gioia Tauro hanno avuto inizio i concorsi pubblici indetti dall’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 13 posizioni lavorative.

Si tratta di un’importante occasione occupazionale, offerta dall’Ente, guidato dal presidente Andrea Agostinelli, per dare risposte al territorio e, soprattutto, per dotare l’Autorità di Sistema portuale di nuove figure professionali a supporto dell’attività dell’Ente, chiamato a garantire un ulteriore sviluppo dei porti che rientrano nella propria circoscrizione.

Dal 17 al 21 luglio si svolgeranno le prove preselettive presso la sala “Le Cisterne” in via Roma – Piazza dell’Incontro a Gioia Tauro.

Per la consultazione del calendario d’esame collegarsi al sito dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio al link:

https://autoritaportualedigioiatauro.contrasparenza.it/trasparenza/generale/36/bandi-di-concorso