Reggio, “Continua il Fermento in città!”: gli eventi di luglio

“Continua il Fermento in città!”. Dopo il successo delle attività di giugno, ecco la proposta delle attività della prima metà di Luglio, nell’ambito del progetto “Giovani Fermenti. Per il Bene Comune” coordinato dal Comune di Reggio Calabria, Assessorato alle Politiche Giovanili, in partenariato con l’Associazione APICE e cofinanziato da ANCI.

Il progetto prevede la creazione di un Centro Giovanile in un bene confiscato, situato nei pressi della Stazione Centrale e attualmente in fase di adeguamento e la realizzazione di attività di youth work, socializzazione, aggregazione, volontariato eccetera.

Le attività del Centro Giovanile sono al momento ospitate presso la Sala Spinelli del CEDIR e sono rivolte al target di giovani di 16-35 anni.

Il calendario è aggiornato periodicamente, le attività sono totalmente gratuite per il target.

Per info e iscrizioni visita: facebook.com/giovani.fermenti e https://www.instagram.com/giovani_fermenti_in_comune_rc/