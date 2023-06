Gioiosa Ionica, Mazzaferro: “Ancora grande entusiasmo intorno a Forza Italia”

“È stata una bellissima mattinata di politica a Gioiosa Ionica. Nelle giornate del tesseramento nazionale di Forza Italia siamo scesi in piazza per incontrare le persone e confrontarci su temi politici locali e nazionali”. Queste le parole del consigliere comunale di Gioiosa Ionica Vincenzo Mazzaferro, coordinatore cittadino del partito.

“Senza Berlusconi – prosegue l’imprenditore – non sarebbe mai esistita in Italia una forza politica capace in trent’anni di tenere insieme i filoni culturali e le esperienze politiche cristiane, liberali, riformiste, garantiste, europeiste, atlantiste. Un centro moderato nello spirito del PPE, un partito Forza Italia che deve proseguire oggi con tutte le forze il percorso politico del suo Fondatore. Continuiamo a lavorare e siamo da sempre convinti che è solo parlando con i cittadini che si può lavorare e fare del bene, trovando le giuste soluzioni per il territorio”.

Mazzaferro conclude sottolineando come “la nostra presenza ha riscosso entusiasmo, partecipazione ed interesse nei cittadini. Grazie a tutti coloro che sono venuti a trovarci, a discutere e ad aderire alla nostra iniziativa. Con oltre 30 tesserati abbiamo iniziato un percorso che ci vedrà impegnati ed attivi nella vita politica del nostro territorio”