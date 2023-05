Atto vandalico imprenditore Crupi, il sostegno dell’amministrazione comunale di Siderno: “Siamo indignati”

“Siamo indignati per l’atto vandalico che ha colpito uno dei nostri imprenditori sportivi locali.

Non c’è alcuna giustificazione per un comportamento così vile e deprecabile, e voglio che il Prof. Crupi, che ha subito questo atto, sappia che tutta la comunità è dalla sua parte.

Sappiamo che la sua attività è una parte importante della nostra comunità e che ha lavorato duramente per costruire il suo nome ed il suo successo.

È inaccettabile che debba subire atti di vandalismo, così come non dovrebbe subirne nessuno.

A quella minima parte che preferisce agire nel buio contro i processi di rinnovamento in atto, la nostra Città fatta di spirito di abnegazione di onestà deve contrapporre la propria coraggiosa attenzione a svolgere bene il proprio lavoro nell’interesse generale.

Siamo certi che le forze dell’ordine sapranno fare luce sull’accaduto e, assieme ad esse, siamo quotidianamente impegnati a garantire la sicurezza e la protezione della nostra Città.

In questo momento vogliamo che il Prof. Crupi sappia che ha il sostegno della comunità cittadina e della Amministrazione comunale.

Siderno non è questa! Siderno è una cittadina fatta di persone per bene e laboriose: l’impegno a farla ripartire non è condizionabile, non sarà fermato da chi vigliaccamente trama col favore delle tenebre.

Oggi abbracciamo il prof.Crupi e, attraverso lui, tutta

SIDERNO, COESA E LIBERA DALLA VIOLENZA E DAL RICATTO”.

Così afferma in una nota l’amministrazione comunale di Siderno.