“Le commissioni Trasporti e Ambiente alla Camera hanno approvato il mandato a riferire in Aula sul decreto Ponte, e già domani affronteremo questo tema in discussione generale. Passiamo dalle parole ai fatti: grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini, del viceministro Edoardo Rixi, un’opera importante per tutto il Paese si va concretizzando. Avanti così”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Trasporti, Domenico Furgiuele.