Consiglio regionale, Laghi presenta una interrogazione sulle indicazioni stradali per Castrovillari

Dopo lunghe attese e la scortesia di una mancata risposta da parte di Anas, il capogruppo in Consiglio regionale di “De Magistris Presidente”, Ferdinando Laghi, ha presentato una Interrogazione a risposta scritta “in merito alle condizioni della segnaletica nel tratto stradale e autostradale che conduce alla città di Castrovillari”.

Il tutto a seguito di un’operazione avviata lo scorso 5 novembre 2022, quando si è proceduto a interessare la Provincia di Cosenza, relativamente al tratto di competenza, nonché la sezione Anas Spa competente per territorio, per il tratto autostradale di riferimento.

«Con la Provincia di Cosenza -scrive il Consigliere Laghi- si sono tenuti degli incontri istituzionali sottesi alla pronta e rapida risoluzione della problematica, per cui a stretto giro si cantiereranno i relativi lavori». Nello stesso documento il consigliere Sottolinea che: «nonostante reiterati solleciti (il primo in data 20.02.2023; il secondo, rivolto anche alla sezione regionale nonché alla direzione nazionale, in data 14.04.2023) l’Anas Spa è rimasta silente». L’obiettivo esplicito è chiaro e riguarda la tutela della sicurezza stradale oltre a evitare disservizi alla circolazione (lavoratori, vettori, turisti, automobilisti in genere). Alla luce di quanto sta accadendo, Laghi precisa che «risulta urgente e improcrastinabile un intervento istituzionale sotteso alla interlocuzione con Anas Spa, funzionale all’adeguamento della cartellonistica stradale, sia orizzontale che verticale, idonea al raggiungimento della Città di Castrovillari (CS)».

Per tali ragioni, quindi, s’interroga la Giunta regionale per sapere: «Quali iniziative intenda assumere per garantire la funzionale presenza di adeguata segnaletica stradale nel tratto di riferimento sopra indicato; quali iniziative sono state, o saranno, assunte al fine di garantire un’adeguata segnaletica stradale su tutto il territorio regionale, sia di competenza delle singole province che di competenza di Anas Spa».