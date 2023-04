Pd Calabria sull’aggressione ad Agostinelli: “Siamo certi che non si farà intimorire”

«Piena solidarietà al presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro Andrea Agostinelli dopo la vile aggressione subita nella giornata del 25 aprile. Si tratta di un episodio indegno che condanniamo con forza e sul quale auspichiamo che venga fatta piena luce in modo che siano assicurati alla giustizia i responsabili. Siamo certi che il presidente Agostinelli, tuttavia, non si farà scoraggiare e proseguirà nel suo impegno per il rilancio del porto di Gioia Tauro che, sotto la sua gestione, ha già raggiunto ottimi risultati e compiuto importanti progressi. Con il sostegno di tutta la Comunità calabrese che non ha intenzione di piegarsi o di indietreggiare davanti ad inaccettabili episodi di illegalità e intimidazione».

LEGGI ANCHE >>> Aggressione e minacce ad Agostinelli, presidente dell’Autorità di sistema di Gioia Tauro: indagano i carabinieri