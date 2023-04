Aggressione ad Agostinelli, la solidarietà di Unindustria Calabria: “Nessuna impunità per la violenza”

Il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara unitamente a Natale Mazzuca, Past President e componente del Consiglio Generale di Confindustria, Giovan Battista Perciaccante, Presidente Ance Calabria, Fortunato Amarelli Presidente Confindustria Cosenza, Rocco Colacchio Presidente Confindustria Vibo Valentia, Mario Spanò Presidente Confindustria Crotone, Domenico Vecchio Presidente Confindustria Reggio Calabria, Daniele Diano Presidente Comitato Piccola Industria Unindustria Calabria e Umberto Barreca Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Calabria, esprimono «profonda solidarietà a titolo personale e di tutti gli industriali calabresi al presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno e Jonio, Andrea Agostinelli, per la vile aggressione subita nei giorni scorsi».

E aggiungono: «Il fatto, già grave di per sé, sarebbe ancor più preoccupante se la matrice del gesto fosse, come purtroppo appare dalle notizie di stampa, da ricondursi al ruolo che l’Ammiraglio Agostinelli ricopre e quindi alla delicata attività di gestione dell’importante infrastruttura portuale. Nel ribadire la massima solidarietà all’uomo e al professionista, nonché del manifestare il più ampio sostegno al lavoro del presidente Agostinelli, l’augurio è che gli inquirenti possano fare piena luce su quanto avvenuto nel più breve tempo possibile, così da affermare, ancora una volta, come non ci possa essere alcuno spazio, alcuna impunità per chi tenta di condizionare con la violenza e il sopruso il percorso virtuoso per lo sviluppo sociale ed economico della Calabria».