Brunetti: “Piena vicinanza all’ammiraglio Agostinelli, da cittadini e istituzioni lo ringraziamo per quanto sta facendo al servizio della nostra terra”

Il Comune di Reggio Calabria, attraverso una nota del Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, ha espresso piena solidarietà, anche a nome del Consiglio comunale, all’Ammiraglio Andrea Agostinelli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Gioia Tauro, vittima di una vile aggressione avvenuta nei giorni scorsi mentre si trovava a bordo di una nave traghetto tra Calabria e Sicilia.

“All’Ammiraglio – scrive Brunetti – giunga la più totale vicinanza da parte della nostra Amministrazione, nella certezza che la vile aggressione subita non lo farà indietreggiare di un millimetro nella sua azione riformatrice che sta producendo brillanti risultati alla guida dell’Autorità Portuale e del porto di Gioia Tauro, una delle infrastrutture trasportistiche più importanti al mondo, che in questi anni di sua gestione sta vivendo un periodo di grande espansione”.

“Chiunque abbia la fortuna di conoscere e collaborare con l’Ammiraglio – aggiunge Brunetti – sa bene che la sua determinazione non sarà in alcun modo scalfita dalla vile aggressione subita. Da cittadini, prima ancora che da istituzioni, ci stringiamo convintamente attorno alla sua persona, ringraziandolo per il bene che ha fatto al nostro territorio e per quanto ancora farà per la crescita del nostro sistema portuale”.