Comuni calamitati Città Metropolitana, Vincenzo Leotta (ANIA): “Agevolazioni e sconti fiscali sui contratti di locazione a canone concordato”

Si tratta di un accordo storico, il primo in Calabria, che ha visto impegnate le Associazioni della proprietà: UPPI , CONFABITARE, FEDERPROPRIETA’ e dell’inquilinato: ANIA, CONIA, ASSOCASA e vede coinvolti 59 Comuni.

Grazie a questo accordo territoriale, già depositato, giovedì 13 aprile 2023, presso i Comuni interessati, sui contratti di locazione a canone concordato, ad uso abitativo, i locatori e i conduttori potranno usufruire di importanti agevolazioni e sconti fiscali :

Esenzione dell’imposta di bollo e di registrazione per locatori e conduttori;

Cedolare secca al 10% per i locatori sui redditi derivanti dalla locazione;

Riduzione del 25% dell’aliquota IMU sugli immobili locati oltre ad ulteriori sconti sulle stesse aliquote, relativamente ai contratti di cui all’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 e ss.mm.ii., che potranno essere deliberati dai Comuni coinvolti;

Detrazione massima per gli inquilini, in sede di dichiarazione dei redditi, di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro oppure di 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 fino a 30.987,41 euro .

L’ Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 160/2023 a seguito di una istanza di interpello, ha confermato che , per la stipula di contratti di locazione a canone concordato, di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 199 n. 431, nei Comuni in cui sia stato deliberato lo stato di emergenza negli ultimi 5 anni precedenti il 28 maggio 2014 è consentita l’applicazione della cedolare secca al 10%, come precisato, infatti, dall’art. 4 , comma 3 novies, del DL 30/12/2019 (Legge di Bilancio) che sostituisce il comma 2 bis dell’art. 9 della Legge n. 47/2014.

Pertanto, l’ ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’esprimere piena soddisfazione e nel ringraziare le altre Associazioni cofirmatarie dell’accordo per l’importante obiettivo raggiunto, è pronta ad offrire la necessaria assistenza agli inquilini affinché possano stipulare contratti di locazione a canone concordato oppure risolvere anticipatamente i loro contratti di locazione a canone libero rinnovando le stesse locazioni con contratti a canone concordato con effetto di calmierare il mercato delle locazioni immobiliari ad uso abitativo e di usufruire delle detrazioni e delle esenzioni fiscali previste dalla normativa vigente”.

Lo comunica in una nota Vincenzo Leotta, segretario ANIA (Associazione Nazionale Inquilini ed Assegnatari) della Città Metropolitana di Reggio Calabria.