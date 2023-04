Metrocity presente alla Giornata Interculturale Religiosa per la fine del Ramadan, Conia: “Dialogo interreligioso fondamentale per la pace tra i popoli”

Il consigliere delegato Michele Conia ha rappresentato la Città Metropolitana alla “Giornata Interculturale Religiosa per la fine del Ramadan”, un evento che, per la seconda volta consecutiva, si è svolto a Cittanova e che ha visto coinvolti la comunità Islamica locale ed il Comune del sindaco Francesco Cosentino.

Michele Conia ha parlato di un «momento straordinario che ha visto strette insieme, in un simbolico abbraccio, le principali fedi monoteiste». «Musulmani, cristiani ed ebrei – ha detto il consigliere metropolitano – hanno mostrato un grande senso di fratellanza e amicizia, rappresentando un vero e proprio esempio di pacifica convivenza, di vera integrazione e rispetto dei diritti umani. È, dunque, una cerimonia che va certamente replicata ed estesa, già dal prossimo anno, all’intero territorio della Città Metropolitana».

«Simili esperienze – ha aggiunto Conia – rappresentano la vera base per parlare e agire concretamente per la pace, specialmente in una fase storica in cui si agitano venti guerra, si assiste a conflitti in atto e si diffondono politiche che mirano ad alzare muri, a chiudere i porti ed a lasciare morire la gente in mare».