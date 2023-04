Cinquecento studenti dell’IC ‘Perri-Pitagora’ di Lamezia al Palacalafiore di Reggio per “Alis Gran Galà”

Saranno ben cinquecento i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora di Lamezia Terme, in particolare quelli di quarta elementare, quinta e prima media, che domani mattina raggiungeranno Reggio Calabria per una giornata tra divertimento, bellezze e cultura.

Alle ore 10:00 si uniranno ai circa duemila studenti di tutta la Calabria che parteciperanno al matinée per le scuole della prima assoluta in Calabria di Alis Gran Galà, lo straordinario spettacolo internazionale di Circo Contemporaneo di Le Cirque Top Performers, con le più prestigiose e pluripremiate stelle dai più grandi Circhi del Mondo e dal Cirque du Soleil, con numeri al limite delle possibilità umane. Ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, Alis andrà in scena al Palacalafiore, oltre che per il matinée scolastico, anche domani sera e sabato alle ore 21:00.

Nel pomeriggio, poi, dopo aver fatto colazione nella magica Arena dello Stretto sul celebre lungomare, ragazzi e docenti accompagnatori si recheranno al Museo Nazionale per la Visita ai Bronzi di Riace, reduci dai festeggiamenti per i 50 anni dal loro ritrovamento.

“Ringrazio – dice Ruggero Pegna, promoter dello spettacolare evento – il Dirigente Scolastico professor Giuseppe De Vita e tutti i docenti che, spontaneamente, hanno voluto organizzare questa trasferta per molti dei loro studenti; è certamente una delle presenze più numerose di un Istituto di fuori Reggio Calabria ad un matinée di un mio spettacolo, e in questi anni sono stati davvero tanti. Direi un record di partecipazione che offre ai ragazzi tante opportunità insieme, da quella di assistere ad uno spettacolo straordinario a prezzi ridottissimi rispetto ai serali, all’esperienza indimenticabile dell’incontro con i Bronzi di Riace, fino alla magia delle bellezze di una città unica, dal lungomare al Castello Aragonese”. “Infine – aggiunge Pegna – ringrazio il Direttore del Museo di Reggio, dottor Malacrino, per l’ospitalità gratuita offerta a tutte le scuole.”.

Tutto è pronto, quindi, per una due giorni all’insegna della meraviglia. Uno spettacolo davvero fantastico con “Alice”, interpretata dall’attrice e acrobata Asia Tromler (Aerial Silks, direttrice dell’Ikigai Circus Art), che porta il pubblico in un viaggio spettacolare di oltre due ore. La regia è di Onofrio Colucci, Artistic Director e Maestro di Cerimonia, enfant prodige del circo contemporaneo, con oltre 4.000 repliche in 60 Paesi nelle più celebri produzioni del Cirque du Soleil. E’ suo il ruolo principale nel celebre Slava’s Snowshow, che il grande Slava Polunin gli ha affidato, eleggendolo suo erede. Afferma Colucci: “Alis è un viaggio alla scoperta di ciò che non t’aspetti, per imparare di nuovo a meravigliarsi e a sognare”.

Le Cirque Top Perfomers vanta collaborazioni con oltre 100 artisti “Top Performers” di tutto il mondo, dal Canada alla Francia, dall’Ucraina alla Russia, con numeri incredibili: equilibristi, acrobati, clown, trapezisti, musicisti. Lo show, prodotto da Gianpiero Garelli, fa parte della XXXVII stagione di eventi di Ruggero Pegna. Tutte le informazioni su www.ruggeropegna.it e www.lecirquetopperformers.com.