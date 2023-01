Proseguono lavori di messa in sicurezza a Palmi: il gruppo consiliare “Forza Italia” rivolge interrogazione a sindaco Ranuccio

Riceviamo e pubblichiamo:

In data 23.01.2023, a nome del gruppo consiliare “Forza Italia”, ci siamo rivolti al Sindaco del Comune di Palmi Giuseppe Ranuccio con una interrogazione a risposta scritta, per conoscere il motivo del protrarsi dei lavori in Località Tonnara di Palmi.

Si tratta di lavori consegnati e avviati tra il mese di maggio e giugno 2022.

In particolare, in tale periodo, venivano avviati preliminari operazioni di scavo che, tuttavia, venivano interrotte a causa della stagione balneare oramai incombente e, presumibilmente, per non costituire intralcio alla circolazione stradale.

Certamente non si è trattato di una scelta felice e del periodo più opportuno per avviare dei lavori in quell’area cittadina, ma quasi di una forzatura dei tempi, in quanto il cospicuo afflusso quotidiano di turisti e bagnanti avrebbe suggerito ben altra decisione.

Ma così è stato.

Trascorsa, poi, la stagione estiva ripartiva l’esecuzione dei lavori con la conseguente chiusura definitiva della strada di collegamento Palmi-Tonnara.

Orbene, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso (7 mesi) dal loro inizio, per un lavoro pubblico che avrebbe dovuto essere concluso con assoluta urgenza e celerità, gli stessi ancora oggi proseguono a rilento e costringono gli abitanti della Tonnara di Palmi, di Pietrenere e Scinà a rimanere sostanzialmente isolati nell’area marina, con tutte le conseguenze negative che ciò comporta.

Addirittura, per lunghi periodi, non è stata rilevata la presenza di operai e mezzi in cantiere.

Trattasi di situazione non più accettabile.

Per tale ragione abbiamo deciso di saperne di più e di “interrogare” il Sindaco affinchè faccia chiarezza e fornisca i dettagli di ciò che è avvenuto e che sta avvenendo.

Pertanto, è necessario che la cittadinanza e, in particolar modo, i residenti delle aree marine interessate vengano resi edotti:

1. sul motivo del protrarsi dei lavori, ripetesi consegnati e iniziati tra maggio e giugno 2022;

2. sul motivo delle periodiche interruzioni degli stessi o, comunque, del loro procedere a rilento;

3. sulla data di conclusione dell’opera.

Inoltre, pur rispettando le professionalità coinvolte già in fase progettuale e il lavoro compiuto, non essendo noi dei tecnici, ma soltanto per chiarimento e per tutelare un’area importante per la Città, abbiamo chiesto se l’amministrazione comunale abbia già valutato il rischio scaturente dalla attivazione del canale.

Nello specifico, siamo fermamente preoccupati a causa del pericolo di compromissione di un’importante area balneabile a causa dell’immissione in quella zona di mare di acque miste a fango promananti da monte.

Per questo siamo certi che l’amministrazione vorrà rassicurare noi e la cittadinanza.

Palmi lì, 24.01.2023

I Consiglieri Comunali di Forza Italia

Ilaria Sorbilli e Giancarlo Palmisano