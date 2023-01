Ponte sullo Stretto, Lega: “Basta fandonie da sinistra da salotto, opera strategica”

“Basta con le fandonie da parte della sinistra da salotto. Le dichiarazioni e le ricostruzioni di Ragazzi e Ponti sul Ponte sullo Stretto e sull’Alta Velocità della linea tra Salerno e Reggio Calabria, sono assolutamente ideologiche e strumentali. Assurdo, inoltre, ipotizzare che si preferiscano ore di attesa per il traghetto, oltre al tragitto di circa 40 minuti, invece che percorrere con la propria auto pochi chilometri. Il Ponte sullo Stretto, così come il progetto AV Salerno-Reggio, sono opere fondamentali per il Mezzogiorno e strategiche per il Mediterraneo. La Lega continuerà nel suo obiettivo di realizzarli quanto prima, grazie anche e soprattutto all’impegno costante del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che alle chiacchiere risponde con i fatti”.

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica: Nino Germanà (segretario) e Tilde Minasi.