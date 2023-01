Festa regionale della Polizia locale a Reggio Calabria, famiglia del comandante Cosimo Fazio non invitata: “Amarezza e incredulità”

Corpo, o come se non fosse prematuramente scomparso in costanza di servizio, ovvero ancora come se non fosse mai stato riconosciuto “Vittima del dovere” e non fosse stato insignito di una Medaglia d’Argento al Valor Militare.

Tutto questo mi amareggia molto e mi fa credere che quella di oggi non abbia rappresentato realmente i valori che incarna la “divisa”, la stessa che indossano gli appartenenti alla Polizia Municipale e che io ho imparato a conoscere tramite mio padre e, soprattutto, a onorare dopo la sua scomparsa non meno dell’uniforme dei Carabinieri che ne ha accompagnato la vita professionale. Entrambe mi ricordano chi era mio padre, i suoi principi ed il suo valore.

Non serbo rancore ma solo tanta amarezza, che non m’impedisce però di rivolgere, come ho sempre fatto da 10 anni a questa parte, le mie più sincere ed affettuose attestazioni di stima a tutte le donne ed agli uomini della Polizia Municipale, a cui rinnovo gli auguri di buon lavoro!

*figlio di Cosimo Fazio, il comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria deceduto sul lavoro nel 2013, mentre coordinava le attività di soccorso per lo sbarco di 160 migranti giunti nel porto reggino.