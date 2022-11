Volley, il Gruppo Callipo entra in partnership con la Polisportiva 1990 di Gioiosa Jonica

Presentato nell’ambito di una conferenza stampa nello storico palazzo Amaduri di Gioiosa Jonica l’accordo di collaborazione siglato tra la Polisportiva 1990 e la Callipo Conserve Alimentari.

La Callipo Conserve Alimentari lega il suo nome ad un’altra realtà sportiva del territorio. Questa volta l’attenzione è ricaduta sulla formazione gioiosana Sensation Profumerie che milita nel campionato di B2 femminile. Una squadra che sin qui si è resa protagonista di una stagione molto positiva registrando sei vittorie in altrettante uscite ufficiali, dopo il salto di categoria conquistato lo scorso anno.

A spiegare le motivazioni che hanno spinto ad instaurare il rapporto di partnership è stato l’imprenditore Pippo Callipo, amministratore unico del Gruppo Callipo, noto per la produzione di tonno di qualità e Presidente da trent’anni della Tonno Callipo Volley, squadra di pallavolo che milita nei massimi palcoscenici nazionali rappresentando l’intera Calabria: “Mi piace definire quello avviato con la Società di Gioiosa Ionica un vero patto di amicizia. Ci siamo conosciuti nella scorsa primavera e siamo entrati subito in sintonia. L’intento della mia azienda è quello di sostenere le attività di una Società sportiva che si impegna con serietà e costanza per la diffusione dei valori dello sport sul territorio. La lunga esperienza iniziata nel lontano 1993, quando ho deciso di legare il brand aziendale ad una squadra di pallavolo, mi ha dato la consapevolezza che lo sport nella nostra regione può essere un mezzo per educare i giovani ai principi della legalità e per riscattare la Calabria dai peggiori retaggi culturali nei quali ancora viene ingabbiata.”.

Callipo ha poi aggiunto: “Da sempre la nostra filosofia aziendale, condivisa anche dai miei collaboratori, è quella di restituire al territorio una parte degli utili attraverso l’impegno nell’ambito sociale e sportivo”.

In quest’ottica infatti sono stati nel tempo avviati rapporti di collaborazione con diverse Società sportive tra cui Basket in carrozzina di Reggio Calabria, Volley Academy di Cerzeto e dalla scorsa estate la Callipo Conserve Alimentari è main sponsor della Real Pizzo, squadra di calcio della cittadina d’origine dell’imprenditore Pippo Callipo che milita in Prima Categoria.

Da parte del Cavaliere Pippo Callipo anche un’annotazione sul ruolo delle Istituzioni nel movimento sportivo: “La presenza dei rappresentanti istituzionali sono una dichiarata e apprezzabile dimostrazione dell’interesse verso questa squadra. Ancora più importanti degli aiuti economici, per le realtà che si adoperano per la crescita delle comunità c’è la partecipazione, l’interessamento a cui purtroppo a Vibo Valentia non siamo abituati. In diverse circostanze a noi è mancata l’attenzione e il sostegno da parte dell’Amministrazione locale anche in termini di mero incoraggiamento. Ad esempio, ritengo che non agevolare le nostre attività trascurando gli impianti sportivi o la strada che porta al palazzetto è indicativo dell’indifferenza che ci viene riservata”.

All’incontro sono intervenuti anche il Presidente della Polisportiva 1990 Antonio Argirò, il sindaco di Gioiosa Ionica Salvatore Fuda, il sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, il Vescovo della diocesi di Locri-Gerace Monsignor Francesco Oliva, l’imprenditore Domenico Novembre che guida la Sensasion Profumerie, main sponsor della squadra gioiosana.