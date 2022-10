Appalto servizio rifiuti a Reggio Calabria: Consiglio di Stato dà ragione a “Ecologia Oggi Spa”

Con sentenza n. 9204 del 21.07.2022 ma pubblicata in data odierna (27 ottobre), – si legge in una nota di Ecologia Oggi Spa – il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Calabria n. 962/2021 con la quale lo stesso TAR, nel dicembre del 2021, aveva aggiudicato la gara per l’appalto della raccolta dei rifiuti urbani della città di Reggio Calabria ad Ecologia Oggi spa annullando l’aggiudicazione in favore di Teknoservice srl.

A distanza di più di un anno dall’espletamento della gara (il provvedimento di aggiudicazione della gara a Teknoservice impugnato da Ecologia Oggi risale al 20.08.2021), la vicenda giudiziaria si conclude, anche in secondo grado, con l’accoglimento dell’originario ricorso della stessa Ecologia Oggi.

All’origine della vicenda vi era la contestazione, da parte di Ecologia Oggi, – conclude la nota – della valutazione sia dei requisiti di ammissione alla gara di Teknoservice, sia dell’offerta presentata dalla stessa. Il TAR aveva accolto le doglianze di Ecologia Oggi e dichiarato quest’ultima, testualmente, “aggiudicataria della gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria”. Tale sentenza è stata ora confermata dal Consiglio di Stato con rigetto degli appelli proposti sia dalla Città di Reggio Calabria che da Teknoservice.