Alampi (FdI): “Il Comune di Reggio ascolti e si faccia promotore delle istanze del Comitato per il Porto Turistico”

“Il sit-in organizzato stamattina dalle Associazioni che hanno costituito il Comitato, rappresenta l’amore verso il mare, la passione e la competenza di decine di nostri concittadini con una visione chiara, competente e lungimirante sullo sviluppo di un asset fondamentale per il nostro territorio come il Porto di Reggio Calabria. Il progetto dell’Autorità Portuale dello Stretto è anacronistico: realizzare un’area dedicata al diporto in una zona di alti fondali, scarsamente collegata e priva di qualsiasi attrattiva e ritorno diretto per la città, sarebbe una ennesima occasione persa per lo sviluppo del tessuto economico e sociale cittadino. Progetti concreti, realizzabili e di sicuro impatto positivo per l’economia della Città, possono integrare il traffico passeggeri, la crocieristica e il diporto, facendo del Porto di Reggio Calabria un autentico volano di sviluppo economico e turistico. Le strade giuste erano già state intraprese prima che il vuoto politico della sinistra cittadina, tarpasse le ali a Reggio, è giunto il momento di invertire la rotta ed evitare nuovi sprechi e cattedrali nel deserto in perenne costruzione.” Ad affermarlo è Isidoro Alampi, Capo Dipartimento Aziende e Mondi Produttivi – Fratelli d’Italia della città Metropolitana di Reggio Calabria.