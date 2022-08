Palmi (RC), successo per la sesta edizione della Notte Bianca

Migliaia di persone a Palmi provenienti da tutte le parti della Regione e non solo per assistere alla VI Edizione della Notte Bianca firmata ‘andreacogliandroeventi‘.

Nonostante il meteo non portasse buone notizie, la gente ha voluto passare ugualmente una serata di divertimento e allegria, con oltre 20 postazioni sparse in tutto il centro storico della Città per grandi e piccini.

Ogni via uno spettacolo diverso, con artisti provenienti da tutte le parti della nazione, con il concerto Live da cornice nella piazza principale e con moltissimi artisti di strada in giro per le vie del centro storico.

“Un grande successo – dichiara l’organizzatore della Notte Bianca Andrea Cogliandro, ormai divenuto l’evento estivo più atteso dalla gente che, nonostante il cattivo tempo, in migliaia sono arrivati fino a Palmi. Non ci rimane che darci appuntamento al prossimo anno per una Notte Bianca sempre più emozionante”.