San Roberto (RC), lutto cittadino per la morte di padre Benoit

Il Comune di San Roberto ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di padre Benoit, la cui improvvisa dipartita ha sorpreso nella tristezza e nel dolore l’intera comunità sanrobertese.

«Padre Benoit è stato un sacerdote come pochi, un pilastro morale e umano per tutto il nostro paese – commenta il sindaco Antonino Micari – Per questo motivo assieme all’intera amministrazione abbiamo decretato il lutto cittadino, sospendendo ogni iniziativa programmata fino a sabato 27 agosto, affinché ci sia una settimana di silenzio per rendere omaggio al nostro compianto parroco».

Il Comune informerà la Cittadinanza sulla data delle esequie. Il Sindaco comunica inoltre che la sagra della carne saliprisa prevista per questo sabato è già stata spostata a domenica 28 agosto. L’intero calendario delle iniziative e manifestazioni estive programmate è in fase di rimodulazione. L’Amministrazione coglie l’occasione per ringraziare i vari artisti, partner e sponsor coinvolti, i quali stanno dimostrando comprensione e solidarietà alla comunità sanrobertese per il doloroso lutto.