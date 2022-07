Bagnara (RC), la denuncia dell’associazione Agess: “Campus estivo per disabili, l’amministrazione comunale non prevede il trasporto”

“Dopo più di 10 anni, il campus estivo per le persone con disabilità quest’anno non prevede il trasporto da e per il campus! Infatti, con una ‘Errata corrige’ (fatta un giorno prima della scadenza dei termini dell’Avviso) l’Amministrazione toglie dall’Avviso Pubblico rivolto al Terzo Settore per la gestione del campus, l’attività di trasporto.

Il campus, ideato e organizzato dalla sottoscritta, come Agess prima e come Assessore poi, oltre ad essere un importante momento di svago per le persone con disabilità, è anche fondamentale occasione di sollievo per le famiglie, che invece quest’anno avranno l’aggravio di dover accompagnare i propri familiari al campus e riportarli a casa. Questa, per alcune famiglie, è una grande difficoltà per motivi diversi… età o impossibilità degli accompagnatori, mancanza di un mezzo idoneo, o quant’altro.

Volevo dire ai fautori del “cambiamento” che il Sociale (di cui hanno fatto scomparire nelle deleghe la sua giusta denominazione, ovvero “politiche sociali” e spezzettandolo come fosse un gioco per bambini con ognuno il suo lego ) non si amministra con le “errate corrige” , perché dietro un vostro virgolettato, dietro il muro della vostra poca sensibilità, c’è un mondo di sofferenza, di provazioni e privazioni, e dovete avere più rispetto.

Non smetterò mai di occuparmi di questo settore, sarò sempre attenta ad ogni diritto leso! Questo per la mia storia personale e per quello che ho dato in una vita in questo settore, quando mentre l’immaginario collettivo dinanzi ai nostri bisogni diceva “ognunu si ciangi i soi” (ognuno si piange le sue disgrazie) o ancora peggio “poveretti che croce che hanno”, io ho abbracciato i bisogni di tutti, in tutti modi che potevo. Ho dato dignità a chi aveva una disabilità e alle loro famiglie . Vi ho informato, ho lottato ed abbiamo lottato insieme per i nostri diritti, ripetendovi che i diritti non si chiedono ma si pretendono ! Per tutto questo e per ancora altro, spero che per voi il vero cambiamento, quello sincero , sia iniziato nel 2016, anno di fondazione dell’Agess, da lí è iniziata una bella avventura che ha dato vita, dignità, gioie, inclusione e appartenenza al tessuto cittadino e alla vita sociale.

Chiedo pertanto all’Amministrazione comunale di voler attivare il servizio di trasporto da e per il campus, per alleggerire le famiglie dalle loro già gravoso ‘carico’ assistenziale”.

Così, in una nota, Silvana Ruggiero, presidente dell’associazione Agess.