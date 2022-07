Gioia Tauro, la Vice Sindaca Moliterno aderisce a Italia Viva

La Vice Sindaca di Gioia Tauro, Carmen Moliterno entra in Italia Viva. “È una scelta sentita e consapevole- afferma la stessa Moliterno- il momento politico che il nostro Paese sta vivendo, sia in termini sociali che economici, impone a ognuno di noi di fare una scelta e dare una indicazione chiara. Sono amministratore locale in un comune strategicamente importante come Gioia Tauro dal 2019 – prima come Assessore alla cultura e pubblica istruzione, oggi come Vice Sindaco – e rispetto e condivido tuttora lo spirito civico di quella coalizione che trionfò allora e che, con la saggia e lungimirante guida del Sindaco Aldo Alessio, tanto ha fatto e tanto ancora ha da dare alla città. Tuttavia- continua -dopo la caduta del Governo Draghi, l’attuale situazione venutasi a creare con le imminenti elezioni politiche deve risvegliare in ogni amministratore, locale e non, uno spirito di attivismo e partecipazione, senza nascondersi dietro tatticismi o indecisioni. Scelgo di schierarmi con Italia Viva a supporto di quello che spero possa diventare un polo riformista, europeista e fortemente improntato su competenza e meritocrazia. Riconosco da sempre a Matteo Renzi grandi doti politiche in termini di visione di strategia che, insieme alla sua costante attenzione verso i diritti civili e la parità di genere – poi magistralmente portata avanti dalla Ministra Elena Bonetti con le sue politiche inclusive e paritarie, sono solo alcune delle motivazioni che mi portano a questa scelta, oltre ovviamente al gran rapporto, in termini di dialogo costante e unità di intenti, con il Coordinatore provinciale Gianmarco Oliveri e con il Senatore Ernesto Magorno che ringrazio”.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’interlocuzione portata avanti in queste settimane con Carmen, che ha portato a questa importante scelta e che ci riempie di orgoglio” afferma Gianmarco Oliveri, Coordinatore provinciale di Italia Viva Reggio Calabria e Responsabile dell’organizzazione regionale del partito. “È una grande amministratrice, in un territorio difficile, che ha sempre avuto grande rispetto sia del suo ruolo istituzionale, sia della matrice civica della sua maggioranza. Semplicemente, oggi, da grande donna -conclude Oliveri- ha il coraggio, che purtroppo manca a tanti altri, di dire apertamente da che parte sta: quella del riformismo e delle proposte serie per il Paese e non quella degli slogan e del populismo”

Anche il Senatore e Coordinatore regionale di Italia Viva Calabria Ernesto Magorno dà il benvenuto alla giovane Vice Sindaca: “Accogliamo nel nostro partito un’importante amministratrice, seria ed estremamente preparata-commenta Magorno- che darà un contributo certamente rilevante e decisivo per la crescita e l’affermazione di Italia Viva nella nostra Regione”.