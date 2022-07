Conferita la delega per la Regione Calabria dell’Istituto Nazionale Azzurro al dott. Pollifroni

Cambio di deleghe all’interno del direttivo dell’Istituto Nazionale Azzurro, diretto dal presidente cav. Lorenzo Festicini. Il prestigioso incarico di delega per la Regione Calabria verrà ricoperto dal dott. Filippo Pollifroni, già membro INA e presidente dell’Associazione di volontariato Don Milani. L’importante mandato era stato ricoperto dall’avvocato Antonello Dugo. Lo stesso presidente INA Lorenzo Festicini ringrazia il noto professionista per il contributo che ha dato all’Istituto durante questi anni di missione. “Non posso che dire grazie all’avvocato Dugo per essere sempre stato disponibile all’interno dell’Istituto Nazionale Azzurro. Fin dall’inizio Antonello Dugo ha dimostrato nei confronti dei soci INA un particolare senso di appartenenza e di amicizia. Grazie caro Antonello per tutto”. Parole piene di amore e sincerità pronunciate da Lorenzo Festicini, sempre gentile e dai suoi nobili modi di esprimersi. Sicuramente anche il dott. Filippo Pollifroni sarà all’altezza di sposare l’incarico conferitogli. Infatti l’associazione Don Milani, di cui è il presidente, è stata sempre vicino all’Istituto Nazionale Azzurro. Durante il picco della pandemia del Covid-19, le due associazioni hanno sempre condiviso l’unico progetto divino, quello nel prodigarsi verso il prossimo e i bisognosi. Programmi di aiuto umanitario a livello globale e iniziative locali, volte a fornire acqua potabile e igiene, oltre a fornire supporto, riparo e forniture mediche in caso di emergenze dovute a calamità naturali, pandemia conflitti armati e carestie, di questo si occupano le due realtà. Il loro obiettivo è quello di mettere tutti i fedeli in uno stato permanente di missione da un incontro personale e comunitario con Gesù.