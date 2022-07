A Cinquefrondi la rivoluzione ecologica: si parte con le colonnine elettriche per tutta la comunità

“Un altro tassello importante che rende Cinquefrondi sempre più all’avanguardia ed al passo con i tempi.

L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi inizia il percorso green – tecnologico, – si legge in una nota diramata dal sindaco Michele Conia e dall’assessora all’ambiente Giada Porretta – il primo passo è l’installazione delle colonne elettriche aperte a tutti. Successivamente sono già state finanziate opere quali la pista ciclabile, l’installazione delle cosiddette panchine intelligenti e tante altre opere di Rigenerazione Urbana e Verde.

Questo si aggiunge agli altri duecento alberi piantati negli ultimi mesi ed alla costituzione della Comunità Energetica che presto prenderà forma.

Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema.

Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici diffusa sul territorio.

Proprio per tale motivo, l’Amministrazione Comunale, sempre attenta al tema ambientale, – concludono i due – ha installato due punti di ricarica per i veicoli elettrici che a breve saranno messi in funzione.

Utilizzare le colonnine è molto semplice e bastano pochi passaggi”.