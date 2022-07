ANPI metropolitana: eletto il nuovo comitato direttivo e deliberata l’adesione al Reggio Calabria Pride

Si è tenuto questa mattina, presso l’Auditorium don Orione di Reggio Calabria, il terzo congresso metropolitano dell’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, dopo un periodo di commissariamento guidato da Michele Petraroia. La presidenza, affidata a Carmelo Gullì e composta dal commissario, dal coordinatore regionale, Mario Vallone, e dal vicepresidente nazionale, Carlo Ghezzi, ha dato il via ai lavori con una breve introduzione di Michele Petraroia (in allegato) a cui sono seguiti gli interventi dei rappresentanti delle dodici sezioni territoriali: “Carlo Smuraglia” e “Ruggero Condó” di Reggio Calabria, sezione Grecanica, sezione Ardore-Bovalino-Benestare, “Teresa Talotta in Gullace” di Polistena, sezione di Delianuova-Gioia Tauro-Rosarno, sezione di Laureana-Galatro, sezione di Riace, “Silvestra Tea Sesini” di Siderno, sezione di Locri-Gerace, “Bibi Carrozza” di Taurianova, sezione di Cinquefrondi.

I lavori hanno visto l’approvazione di un documento politico che impegna il neo eletto comitato metropolitano, volutamente rappresentativo di tutte le realtà del territorio, e la futura presidenza alla istituzione di un coordinamento metropolitano Donne ANPI, un comitato scientifico di ricerche e studi composto da antifascisti di tutte le sezioni, i comitati di zona e l’adesione al Reggio Calabria Pride del prossimo 30 luglio. Sono stati approvati, inoltre, alcuni documenti congressuali nazionali.

La platea assembleare ha eletto poi il collegio dei Sindaci revisori ed ha proposto che si tenga a Reggio Calabria la prossima Conferenza Nazionale sul Mezzogiorno. Sono stati disposti alcuni partenariati con le ANPI del Centro-Nord e con le scuole del territorio per realizzare congiuntamente eventi in memoria dei partigiani, degli imi e delle staffette reggine. Congiuntamente con l’ANPI Sardegna si porterà avanti un lavoro di ricerca proprio sugli imi, gli internati militari italiani che si rifiutarono di combattere per il regime dopo l’armistizio dell’ 8 settembre 1943.

Il congresso metropolitano ha ricevuto dei video augurali di buon lavoro da parte di Padre Giancarlo Maria Bregantini, già vescovo di Locri ed oggi arcivescovo di Campobasso, Giovanni Fenu dell’ANPI di Oristano, Nino Boeti presidente dell’ANPI di Torino e Giuseppe Chiarillo dell’ANPI di Bologna.

Il vicepresidente Carlo Ghezzi ha espresso i suoi apprezzamenti per il lavoro fin qui svolto che ha permesso all’ANPI reggina di crescere e rafforzarsi, avvicinandosi alle più radicate sezioni metropolitane ANPI del Mezzogiorno, come Palermo e Bari. Inoltre, ha ribadito la decisa contrarietà dell’ANPI verso ogni guerra, impegnando tutte le sezioni ad un lavoro di confronto sui temi della pace e della civile convivenza tra popoli.

Nelle prossime settimane il comitato direttivo sarà convocato per l’elezione degli organi esecutivi.