Avvio attività di disinfestazione e derattizzazione a Crotone

Si informa la cittadinanza che da questa mattina hanno avuto inizio le operazioni programmate di disinfestazione su tutto il territorio comunale.
Lo comunica l’assessore all’Ambiente Angela De Renzo.
Le operazioni, come quelle avvenute nei mesi scorsi, verranno condotte con modalità e prodotti tali da non creare alcuna interferenza con le normali attività della cittadinanza.
Per quanto riguarda la disinfestazione antilarvale, il primo ciclo di trattamento contro le larve di zanzara mira a prevenire la proliferazione degli insetti agendo direttamente nei focolai (caditoie, tombini e zone di ristagno).
Per quanto attiene il servizio di derattizzazione, in contemporanea al servizio antilarvale, verrà eseguito in tutta la città secondo la programmazione prevista nel calendario di interventi.
Il calendario e le zone di intervento sono pubblicate sul sito del Comune di Crotone alla pagina: https://www.comune.crotone.it/
I calendari potrebbero subire variazioni in caso di avverse condizioni metereologiche.
Si invita la popolazione a collaborare evitando l’accumulo di acqua stagnante in aree private (sottovasi, secchi, contenitori vari) per massimizzare l’efficacia dei trattamenti.
“Le operazioni avviate rappresentano la prosecuzione delle attività già messe in campo nei mesi scorsi e confermano l’impegno diretto dell’Amministrazione comunale nella tutela della salute pubblica e della qualità della vita dei cittadini. Si tratta di un’azione che il Comune porta avanti dir