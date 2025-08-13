Eni Rewind, Occhiuto: “Tar ci dà ragione, a Crotone nessun rifiuto speciale, vinta battaglia di civiltà”

“La Regione Calabria ha vinto il ricorso al Tar, presentato mesi fa per stoppare l’utilizzo delle discariche crotonesi per lo stoccaggio dei rifiuti speciali derivanti dalla bonifica di Eni Rewind del Sito di interesse nazionale (Sin) di Crotone.

Il Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro ci dà pienamente ragione, e con questa importantissima decisione, annulla il decreto del Ministero dell’Ambiente e l’ordinanza del Commissario straordinario che invece indicavano in Crotone il luogo preposto per lo smaltimento.

Lo abbiamo detto e ripetuto: Crotone non deve essere considerata la discarica d’Italia. Siamo consapevoli di aver toccato, con questa nostra iniziativa politica e amministrativa, enormi interessi.

La tutela dei territori e dei cittadini è la stella polare che ci ha guidato in questa difficile battaglia di civiltà”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.