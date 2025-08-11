“Ho imparato così tanto da voi, Uomini... Ho imparato che ognuno vuole vivere sulla cima della montagna, senza sapere che la vera felicità sta nel come questa montagna è stata scalata” - Gabriel Garcia Marquez
Natanti in difficoltà al largo di Crotone: in salvo gli occupanti

La Guardia Costiera di Crotone ha eseguito due interventi di soccorso in mare. Il primo intervento ha riguardato un natante da diporto in procinto di affondare nei pressi di Torre Vecchia, Isola di Capo Rizzuto, con quattro persone a bordo. Le motovedette sono state immediatamente inviate sul posto per prestare assistenza e hanno tratto in salvo le quattro persone. Il natante, parzialmente affondato, è stato successivamente recuperato senza provocare danni all’ambiente marino costiero. Successivamente, con la supervisione della sala operativa della Direzione marittima di Reggio Calabria , il personale della Guardia costiera di Crotone è intervenuto per un natante da diporto in avaria con quattro persone a bordo, a rischio di incagliarsi sugli scogli a nord di Capo Colonna. Sono intervenute le motovedette e gli occupanti sono stati messi in sicurezza e trasportati al porto Vecchio di Crotone, mentre l’imbarcazione è stata messa in sicurezza. Poco dopo, è stata segnalata un’ulteriore emergenza per un natante semiaffondato sempre nei pressi di Capo Colonna, con due persone a bordo. La motovedetta è intervenuta soccorrendo gli occupanti e riportandoli in salvo in buone condizioni. Anche questa unità è stata recuperata e portata in porto senza alcun impatto sull’ambiente marino costiero. (ANSA). 

