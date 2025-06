Crotone, convocato il Consiglio comunale per il 17 giugno: 13 punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’art. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone, è convocato a seguito della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare “Giovanni Falcone Paolo Borsellino” in 1a convocazione per giorno 17 giugno 2025, alle ore 15:30 e, ove occorra, in 2a convocazione per giorno 18 giugno 2025, alle ore 15:30, presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente Ordine del Giorno:

Adeguamento nomine Commissione speciale Pari Opportunità;

Interpellanza del consigliere comunale Iginio Pingitore ad oggetto “ Richiesta di chiarimenti urgenti sulla autorizzazione all’ampliamento degli impianti A2A in località Passovecchio”, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 52314 del 26.05.2025.

Mozione proposta dalla Consigliera Giada Vrenna, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/04/2025, al n. 34779, avente ad oggetto “Mozione per l’intitolazione di un luogo pubblico alle vittime di femminicidio ”;

Mozione proposta dal consigliere comunale Enrico Pedace più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 05.06.2025, n. 56150: “Mozione per la fine delle violazioni dei diritti umani nella striscia di Gaza e la cessazione del conflitto”;

Mozione proposta dal consigliere comunale Dalila Venneri più altri, acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/06/2025, n. 58201: “Mozione a sostegno del popolo Palestinese e per il riconoscimento dei suoi diritti fondamentali in nome della pace!”

Acquisizione a titolo non oneroso al patrimonio comunale di un’ area sita in via Venezia. Prop. n. 15/25 sett.3;

Affidamento in concessione annuale del servizio di gestione, conduzione ed uso dell’impianto sportivo comunale “Ezio Scida”. Atto di indirizzo. Prop. n. 55/25 sett. 2;

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 146/2025 del Tribunale di Crotone – sez. Civile emessa in data 13.03.2025 ad esito del giudizio civile riunito al n. 161/2022 R.G. avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 13.03.2025 e notificata all’ente comunale il 03.04.2025 mediante posta elettronica certificata come per legge. Prop. n. 65/25 sett. 7;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio art. 194 comma 1 lett.a) TUEL – Sentenza n. 220/2021, emessa dal Giudice di Pace di Crotone. Prop. n. 67/25 sett. 7;

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 234/2025 del Tribunale di Crotone – Sez. Civile emessa in data 22.04.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2010/2019 R.G., avente ad oggetto Risarcimento danni depositata il 22.04.2025 e non ritualmente notificata all’ente Comunale. Prop. n. 69/25 sett. 7;

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 196/2025 del Tribunale di Crotone emessa in data 21.03.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 1392/2023 R.G., avente ad oggetto mancata corresponsione della retribuzione a titolo di lavoro straordinario depositata il 21.03.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. Prop. n. 70/25 sett. 7;

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 156/2025 del Tribunale di Crotone – sez. Civile emessa in data 22.03.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 2013/2020 R.G., avente ad oggetto inadempimento contrattuale depositata il 22.03.2025 e non ritualmente notificata all’ente comunale. Prop. n. 71/25 sett. 7;

Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 288/2025 del Tribunale di Crotone – sez. Civile emessa in data 16.05.2025 ad esito del giudizio civile iscritto al n. 189/2021 r.g., avente ad oggetto risarcimento danni depositata il 16.05.2025 e notificata all’ente comunale il 16.05.2025 mediante posta elettronica certificata come per legge. Prop. n. 75/25 sett. 7;