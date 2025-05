A Cirò Marina il premio nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics”: ecco il programma degli eventi

Un tributo all’arte del fumetto e della graphic novel nella suggestiva cornice del Festival dell’Aurora.

Questo weekend a Cirò Marina (KR) è in programma la seconda edizione del Premio Nazionale Magna Grecia Comics. Premio che si svolge all’interno del programma del prestigioso Festival dell’Aurora promosso da Fondazione Odyssea con il patrocinio del Comune di Cirò Marina, del Comune di Crotone, della Provincia di Crotone. E finanziato dalla Regione Calabria.

L’evento, diventato ormai un appuntamento di rilievo nel panorama culturale italiano, celebrerà l’arte del fumetto e della graphic novel attraverso un ricco programma che coinvolgerà artisti, editori, studenti e appassionati del settore.

Programma dell’evento.

• Venerdì 16 maggio, ore 19:00 – Inaugurazione ufficiale presso il Museo Archeologico di Cirò, con l’apertura della mostra e la presentazione delle opere in concorso.

• Sabato 17 maggio, ore 10:00 – Workshop con gli ospiti presso l’Istituto Istruzione Superiore Giuseppe Gangale di Cirò Marina, un momento di formazione e approfondimento per studenti e appassionati.

• Sabato 17 maggio, ore 16:00-19:00 – Sessione di firma copie con gli autori premiati presso Palazzo Porti di Cirò Marina.

• Sabato 17 maggio, ore 19:00 – Premiazione ufficiale del Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics” presso Palazzo Porti.

• Domenica 18 maggio, ore 10:00-12:00 – Sessione di firma copie con gli autori premiati presso Palazzo Porti.

Durante la manifestazione sarà inaugurata una mostra ufficiale dedicata agli iconici personaggi Eva Kant e Diabolik, ospitata presso il Museo Archeologico di Cirò fino al 30 maggio.

Un percorso espositivo affascinante che racconterà l’evoluzione del personaggio e la sua influenza nel mondo del fumetto e della cultura popolare.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Riccardo Nunziati, disegnatore ufficiale di Diabolik, che sarà presente nelle giornate di sabato e domenica per incontri con il pubblico e sessioni di autographing.

I volumi premiati saranno:

“Marco Polo” (Treccani)

“Julian” (Cut-Up Publishing)

“Il limite del mondo” (Tunué)

“Viaggio al centro dell’oceano” (Editoriale Scienza)

“Sette Voci” (Zen Collettivo)

“Soldatini di piombo” (Becco Giallo Editore)

Con la presenza con firma copie di grandi artisti; quali Alessio D’Uva, Barbara Borlin, Davide Cerullo, Elia Mazzantini, Emanuele Fucecchi, Francesco Memo, Gianluca Testaverde, Marcello Mangiantini, Marco Tabilio, Stefano Fantelli-

Oltre a questi vi sarà un’area dedicata ai giovani talenti calabresi del mondo delle illustrazioni, fumetti e graphic novel

Un evento che celebra la creatività italiana

Il Premio Nazionale Graphic Novel “Magna Grecia Comics” si conferma un’importante iniziativa volta a valorizzare e promuovere la creatività italiana nel mondo del fumetto e dell’illustrazione, consolidando Cirò Marina come punto di riferimento per gli appassionati del settore.