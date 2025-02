Droga, armi e passamontagna ritrovati dai CC nel Crotonese

Droga e armi sono stati rinvenuti dai carabinieri della compagnia di Ciro’ Marina nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio. Nello specifico due persone, in seguito a perquisizione domiciliare e veicolare, sono state trovate in possesso di 7 grammi di cocaina pura e per questo denunciate alla Procura della Repubblica di Crotone. Altre tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Crotone quali assuntori di marijuana e hashish, sostanze di cui sono stati trovati in possesso in modiche quantità, mentre due uomini sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Crotone per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere: il primo, in particolare, oltre che di un coltello a serramanico, è stato trovato in possesso anche di un passamontagna di colore scuro. Inoltre sono state eseguite otto perquisizioni e controllati nove esercizi pubblici, identificate ottanta persone a bordo di cinquantacinque veicoli, elevate diciotto contravvenzioni, ritirate due patenti di guida e sequestrate due autovetture prive della prevista copertura assicurativa. Un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, essendo risultato positivo all’alcol test a seguito di controllo su strada. Il servizio è stato effettuato dai militari della compagnia di Ciro’ Marina, congiuntamente alle squadre di intervento operativo del 14 Battaglione Calabria e allo squadrone eliportato Cacciatori Calabria.