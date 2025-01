Il Tar sospende i lavori per la realizzazione della piscina ex Coni a Crotone. Il Comune: “Fermi fino al prossimo febbraio”

A seguito di decreto cautelare monocratico emesso in giornata dal Presidente del TAR Calabria, l’Amministrazione Comunale comunica che fino al prossimo febbraio i lavori della piscina ex Coni saranno sospesi.

È la conseguenza di un’istanza presentata da un operatore commerciale operante in una struttura adiacente la nascente struttura, che contesta la consegna da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Crotone dell’area per la realizzazione della struttura.

L’istanza d’urgenza, notificata nella serata di venerdì 10 Gennaio all’Ente, è stata accolta in via cautelare dal TAR in attesa della trattazione collegiale fissata per il 12 febbraio.

Il provvedimento non analizza in alcun modo il merito delle contestazioni e si limita a valutare l’opportunità della sospensione nelle more della trattazione cautelare in sede collegiale avuto riguardo al danno che il ricorrente potrebbe subire fino alla prossima udienza. Pertanto l’Ente, preso atto di ciò, provvederà a sospendere ogni attività, anche propedeutica, per la realizzazione della infrastruttura in questione, fino alla delibazione cautelare collegiale.

“Attendiamo fiduciosi il lavoro del Tribunale Amministrativo. Si tratta della contestazione di una porzione di arenile di circa 4 metri di lunghezza, per la quale l’ente aveva avviato iter autorizzativo concluso con un verbale di consegna sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Crotone per la realizzazione dell’opera pubblica” dichiara l’assessore al PNRR e Programma Complessi, Luca Bossi.