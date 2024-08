Isola di Capo Rizzuto si prepara ad accogliere l’International Street Food

L’International Street Food fa tappa a Isola Capo Rizzuto, portando con sé un’esplosione di sapori e tradizioni culinarie provenienti da tutto il mondo. Dal 23 al 25 agosto, il lungomare di Capo Rizzuto si trasformerà in un vivace villaggio gastronomico, dove chef su strada, veri custodi della tradizione, metteranno in mostra la loro maestria tra fiamme e pentole, difendendo con orgoglio i loro cibi e le ricette tipiche.

L’evento rappresenta un viaggio culinario attraverso diverse culture, offrendo un’esperienza unica ai visitatori che potranno gustare prelibatezze preparate con passione e attenzione ai dettagli, come se fossero nei laboratori artigianali dei loro paesi d’origine. Gli chef impasteranno, friggeranno, bolliranno, inforneranno e arrostiranno con lo stesso amore per la cucina che li caratterizza, dimostrando che anche il cibo di strada può raggiungere livelli di eccellenza.

Il fenomeno dello Street Food è in continua crescita e l’International Street Food Festival, ormai riconosciuto in tutta Italia, è un perfetto esempio di come questa tendenza abbia saputo evolversi, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e delle tradizioni culinarie autentiche.

Non perdete l’occasione di immergervi in questa festa dei sapori e di assaporare piatti unici, pronti a stupire tutti i palati, da quelli più curiosi a quelli più esigenti.