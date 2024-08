Gioventù Nazionale Crotone esprime solidarietà per l’aggressione al personale sanitario del Pronto Soccorso di Crotone

Il movimento Gioventù Nazionale Crotone esprime la più profonda

solidarietà nei confronti delle due dottoresse e dei due infermieri vittime di una vile

aggressione avvenuta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Crotone.

Condanniamo con fermezza qualsiasi forma di violenza, soprattutto quando essa si

manifesta nei confronti di chi, ogni giorno, con professionalità e dedizione, si occupa della

salute e del benessere dei cittadini. Gli atti di violenza contro il personale sanitario

rappresentano un attacco non solo alle singole persone coinvolte, ma a tutta la nostra

comunità.

Questi episodi sono inaccettabili e non possono essere tollerati. È necessario che le

autorità competenti mettano in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei

lavoratori del settore sanitario, affinché possano svolgere il proprio lavoro in un ambiente

sicuro e protetto.

Gioventù Nazionale Crotone rinnova il suo impegno a sensibilizzare la cittadinanza

sull’importanza del rispetto e del sostegno verso chi, quotidianamente, si trova in prima

linea per fronteggiare le emergenze sanitarie. Chiediamo a tutte le istituzioni di intervenire

con urgenza per prevenire ulteriori episodi di violenza e per proteggere coloro che

dedicano la loro vita alla cura degli altri.

Esprimiamo vicinanza e sostegno alle dottoresse e agli infermieri coinvolti, augurando loro

una pronta ripresa e ribadendo la nostra ferma condanna verso ogni forma di aggressione.