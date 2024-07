Bonifica Sin, il Comitato ‘Fuori i veleni – Crotone vuole vivere’: “Nuovo piano inadeguato. Giunta e Consiglio regionale hanno perso un’importante occasione”

“Il Comitato ‘Fuori i veleni – Crotone vuole vivere’ in questi mesi ha avanzato precise proposte per impedire che si consumi sulle spalle dei crotonesi un inganno attraverso un’operazione per consentire ad Eni Rewind di lasciare i rifiuti pericolosi, tossici e radioattivi, nella nostra città.





Alla viglia del Consiglio Regionale del 26 luglio scorso, con una lettera al Presidente Occhiuto e a tutti i Consiglieri Regionali abbiamo formalizzato richiesta per una sostanziale modifica del Piano Regionale dei Rifiuti approvato lo scorso 12 marzo 2024. Quel Piano infatti costituisce il viatico per consentire ad Eni Rewind, e non solo, di realizzare quanto è stato sinora impedito. Infatti, i paragrafi 32.1 e 32.2 del Piano sono stati concepiti ed approvati come un abito su misura per spalancare le porte ad operazioni di falsa bonifica con lauti profitti sulla pelle dei cittadini esposti ad elevato rischio di patologie oncologiche e degenerative, così come evidenziato dal ‘Rapporto Sentieri’ e da ulteriori studi e pareri di autorevoli personalità del mondo scientifico. Di fronte alle nostre precise e motivate richieste ci saremmo aspettati un approfondimento di merito, attraverso un confronto serio, come la delicatezza del tema avrebbe richiesto. Bisogna purtroppo prendere atto che la Giunta Regionale guidata dal Presidente Occhiuto ha scelto di non affrontare la sostanza delle osservazioni da noi avanzate al nuovo Piano, scegliendo di apportare una modifica che, seppur apprezzabile, risulta risibile e assolutamente inadeguata considerato che di fatto non cambia le parti del Piano costruite come un abito su misura per favorire oggettivamente gli interessi di grandi gruppi imprenditoriali a danno del territorio. Bisogna anche dire che il Consiglio Regionale ha perso un’importante occasione per dimostrare la dovuta attenzione e sensibilità nei confronti di una città e di un territorio che, seppur privo di diretta rappresentanza in quella sede, avrebbe meritato ascolto ed una attenta valutazione delle motivate preoccupazioni, evidenziate anche formalmente dal Comitato attraverso l’istanza prima richiamata. Malgrado tutto vogliamo ancora credere e sperare che l’autonomia delle Istituzioni rappresentative non sia piegata ai voleri di potenti lobby e gruppi di interesse. Di fronte a tutto ciò risultano meramente propagandistici e fuorvianti i commenti del Presidente Occhiuto dopo le irrisorie modifiche apportate al suo Piano dei Rifiuti approvato il 12 marzo scorso. Un evidente tentativo di spostare l’attenzione dalle questioni di sostanza che avrebbero meritato, queste sì, adeguate modifiche del Piano che se apportate non avrebbero favorito le dichiarate aspettative di Eni Rewind. Ancor più gravi e inappropriati risultano i toni trionfalistici del Sindaco di Crotone Voce. Al contrario di quanto dichiarato dal Presidente Occhiuto, con il plauso del Sindaco Voce, si può tranquillamente affermare che, anche dopo quanto approvato dal Consiglio Regionale il 26 luglio scorso, nel territorio di Crotone sono possibili discariche di scopo: operazioni di profitto dannose e nocive per la salute dei cittadini.





La conferma non ha tardato ad arrivare. È di ieri la notizia diffusa dalla stampa di un incontro promosso dal Commissario Gen. Errigo alla presenza del Sindaco Voce, del Presidente della Provincia e di altri rappresentanti istituzionali, nel corso del quale il Commissario ha prospettato la possibilità di realizzare una discarica di scopo nel nostro territorio come soluzione ai problemi della bonifica del SIN. Detta discarica a dire del Commissario, sarebbe realizzata a totale carico di ENI. Bontà sua! È evidente che ENI, in tal caso, a fronte di guadagni miliardari determinati dal mancato spostamento dei veleni fuori da Crotone e dalla Calabria, sarebbe ben lieta di farsi carico (si fa per dire) di cotal sacrificio!