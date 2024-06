Crotone: arrestato 35enne trovato con 280 grammi di marijuana

Una persona e’ stata arrestata dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Crotone. Nel corso di un controllo in corso per altri motivi in un condominio nel centro citta’, una pattuglia e’ stata attirata da un odore inconfondibile proveniente da un appartamento. La verifica ha consentito di trovare, all’interno dell’abitazione, circa 280 grammi di marijuana in dodici distinti contenitori, oltre a un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e molte buste trasparenti di piccole dimensioni, insieme a parecchio denaro contante. La perquisizione effettuata anche nell’auto del proprietario dell’appartamento ha consentito di trovare all’interno del veicolo una mazza da baseball illegalmente detenuta. M.R., 35enne crotonese, e’ stato dichiarato quindi in arresto dai militari per possesso ai fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per il porto abusivo della mazza da baseball. Su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, e’ stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.