Crotone: pubblicata la gara per il potenziamento del sistema di videosorveglianza in città

E’ stata pubblicata la gara per l’affidamento relativo al potenziamento della videosorveglianza, in particolare nel quartiere Papanice ed in altre zone della città.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise.

Nello specifico si tratta di un progetto per la installazione di ulteriori trenta telecamere di video sorveglianza, oltre quattro lettori di targa, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti sul territorio cittadino.

In particolare, nel progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta, è stata programmata l’installazione delle videocamere al fine di implementare ulteriormente il sistema di controllo e garantire la sicurezza dei cittadini.

L’attività dell’Ente è relativa ad un finanziamento ottenuto dal Ministero dell’Interno.

“Abbiamo lavorato e continuiamo a farlo con gli uffici, ringrazio il dirigente Gangemi e il settore V, per garantire sicurezza e vivibilità alla comunità cittadina. L’implementazione del sistema di videosorveglianza va in questa direzione così come gli attraversamenti “smart” che stiamo installando in numerose zone della città ed altri lavori in corso come i “semafori intelligenti” che stiamo realizzando in corso Mazzini” dichiara l’assessore Parise.