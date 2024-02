Crotone: domani sospensione attività didattiche per carenza idrica per gli istituti superiori

In considerazione della nota della Sorical con la quale comunicava il fermo del potabilizzatore per manutenzione per domani 1 marzo 2024 con conseguente sospensione del servizio idrico per l’intera giornata e delle note pervenute dai dirigenti scolastici degli Istituti Superiori non dotati di riserva idrica sono state emesse ordinanze di sospensione delle sole attività didattiche per la giornata del 1 marzo 2024 per i seguenti istituti:

1) Istituto Tecnico Industriale Guido Donegani (plesso via Minniti e plesso via XXV Aprile)

2) Liceo Statale Gian Vincenzo Gravina (plesso centrale via Foscolo, plesso B traversa via Foscolo, palazzo Balzano via Giovanni Paolo II, S. Francesco via Giovanni Paolo II e 7 classi ubicate presso l’istituto “Ciliberto – Lucifero in via Carducci)

3) Istituto Scolastico “M. Cilberto – A. Lucifero” (plessi di via Carducci e di via Siris)

4) Liceo Scientifico Statale Filolao (plesso di via Acquabona)

5) Istituto Professionale “A.M. Barlacchi

6) Istituto di Istruzione Superiore “Pertini – Santoni” (plessi via Matteotti e via Gioacchino da Fiore).