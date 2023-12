Capodanno Rai a Crotone, istituito un servizio di prenotazione posti per le persone con diversa abilità

In occasione dell’evento “L’anno che verrà”, al fine di garantire la regolare fruibilità dell’evento alle persone con diversa abilità, è istituito un servizio di prenotazione posti in una apposita area.

Si invitano tutti i soggetti interessati – si legge in una comunicato stampa del Comunedi Crotone – ad inviare all’indirizzo capodanno@comune.crotone.it una mail con oggetto “prenotazione postazioni area persone con diversa abilità” con i seguenti dati:

– Dichiarazione contenente nome e cognome della persona con diversa abilità e del relativo accompagnatore, recapito telefonico e recapito mail ed autorizzazione al trattamento dei dati;

– Documentazione attestante la condizione di disabilità;

– copia dei documenti di identità.

Le richieste di prenotazione dovranno essere inoltrare entro e non oltre il prossimo 27.12.2023. Tutti i soggetti richiedenti saranno ricontattati per concordare tempi e modalità di accesso all’evento.

Il modello di dichiarazione si può scaricare dal sito istituzionale del Comune di Crotone

Allo stesso modo, in previsione del forte afflusso di autobus in ingresso nella città di Crotone già a partire dal pomeriggio della vigilia di capodanno, al fine di garantire l’ordinato svolgimento dell’evento si invita tutte le agenzie di viaggio, gli enti e le organizzazioni private a comunicare all’indirizzo mail capodanno@comune.crotone.it la data ed il presumibile orario di arrivo in città, il numero di mezzi ed un recapito telefonico e mail.

Ciò consentirà al Comune di organizzare più efficacemente la logistica e di ricontattare tutti gli interessati a ridosso dell’evento indicando esattamente l’area di parcheggio.