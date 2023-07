Paura nel Crotonese, ultraleggero atterra fuori pista: illese le due persone a bordo

Spavento nel Crotonese, dove un velivolo ultraleggero, per cause in corso di accertamento, ha terminato la sua corsa fuori pista, in una zona boscata.

Il mezzo era decollato da Siracusa, incontrando nella tarda mattinata di oggi delle difficoltà durante la fase di atterraggio sull’aviosuperfice Franca di Crotronei (Kr), Villaggio Baffa. L’incidente, senza conseguenze per le due persone che si trovavano a bordo. Gli occupanti sono stati soccorsi dal personale dell’aviosuperfice in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro (KR).

Una squadra dei Vigili del fuoco ha quindi messo in sicurezza del velivolo e della zona circostante, evitando l’insorgere di eventuali incendi e di ulteriori situazioni di pericolo.