Agricoltore perde la vita schiacciato dal suo trattore: un’altra morte bianca nel Crotonese

Un agricoltore di Verzino (Kr), Salvatore Favaro, di 64 anni, ha perso la vita a causa di un incidente mentre lavorava in un suo appezzamento di terreno. L’uomo era alla guida di un trattore quando, probabilmente a causa di un improvviso malore, e’ caduto al suolo ed e’ rimasto schiacciato dal carrello agganciato al mezzo agricolo. Poco distante in quel momento c’era anche il figlio che a sua volta stava lavorando con un altro trattore ed e’ corso in aiuto del padre ma senza poter fare niente. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stanno effettuando accertamenti i carabinieri della compagnia di Ciro’ Marina, competenti per territorio. L’uomo lascia moglie e due figli.