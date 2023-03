Naufragio migranti, Bonomi: “Servono misure concrete da parte di Italia ed Europa”

Parlando della tragedia dei migranti morti davanti alle coste della Calabria, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha evocato le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“L’unica risposta al dolore deve essere quella dell’adozione di misure concrete – ha detto Bonomi – da parte di Italia ed Europa. La tragedia dei migranti chiama tutti a uno sforzo di comprensione e di inclusione, a misure che si aprano alla condivisione dei drammi di sofferenza, guerra, fame, oppressione che generano i flussi che si dirigono verso i nostri paesi europei. Siamo tutti orgogliosi di avere un presidente come Sergio Mattarella”, ha affermato Bonomi davanti alla platea del Teatro Impero di Brindisi, dove e’ intervenuto in qualita’ di ospite e relatore in occasione dell’assemblea pubblica degli industriali.

“Io credo che questa tragedia debba segnare un punto di svolta – ha aggiunto Bonomi – nel dibattito sull’immigrazione in Italia. Cio’ che ha accaduto lascia il segno in tutti noi. Penso all’immagine della Calabria e del suo mare, immaginato ora come un mare di morte. Io credo che questo non se lo meriti ne’ la Calabria ne’ il Mezzogiorno. Noi italiani abbiamo un doppio debito con il Mezzogiorno e con la Calabria quando si parla di migranti. Primo perche’ il Mezzogiorno vede emigrare troppi giovani, secondo perche’ il Sud fa tanta accoglienza. L’anno scorso la Calabria, in silenzio, senza polemiche, ha accolto diciottomila persone. Inoltre, auspichiamo che questa tragedia ci porti a ragionare di politiche organiche di occupabilita’, di inclusione e di cittadinanza”.