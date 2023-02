Naufragio migranti, Faraone (Az-Iv): “Da Piantedosi parole facili”

“Non c’è nulla di ‘etico’ nel dire a chi scappa: ‘non dovete partire’. Così come non è virtuoso affermare: ‘Io non partirei se fossi disperato’. Parole facili se dette, senza possibilità di controprova, da chi ha avuto la fortuna di nascere sulla sponda privilegiata”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito delle dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sulla strage di migranti in Calabria.