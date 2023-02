Naufragio migranti, domani sessione straordinaria Consiglio comunale a Crotone, Megna: “Doveroso inviare forte segnale di unità”

Ai sensi dell’ A rt. 30 del vigente Statuto Comunale e dell’ A rt. 46 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Crotone , è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in 1 a convocazione per giorno 28 febbraio 2023 , alle ore 18:30 e, ove occorra, in 2 a convocazione per giorno 1 marzo 2023 , alle ore 18:30 presso stessa sede, ai fini della trattazione del seguente ordine del giorno: 1. Approvazione documento inerente al tragico naufragio di migranti avvenuto in data 26 febbraio 2023 sulle coste del crotones e. “Abbiamo ritenuto doveroso convocare un Consiglio Comunale straordinario all’indomani della tragedia che ha colpito l’intera comunità crotonese.” Ha affermato il presidente del Consiglio Comunale Mario Megna. “Alla seduta del 28 febbraio abbiamo invitato il presidente della Regione e i sindaci dei comuni costieri colpiti in egual modo dalla tragedia ed è previsto un collegamento con l’amministrazione Comunale di Catanzaro che in queste ore ha dimostrato grande vicinanza e solidarietà.” Ha continuato Megna. E ancora: “L’intenzione della seduta di domani è quella di inviare un forte segnale di unità tra le istituzioni al fine di affrontare congiuntamente una problematica che investe sistematicamente le coste calabresi.” “Siamo certi che la comunità cittadina risponderà positivamente all’invito alla partecipazione così come ha già fatto in questi giorni con grandissimo senso di solidarietà” ha affermato in conclusione.