Crotone, un altro assessore lascia la giunta Voce: si è dimesso Gianni Pitingolo. “Necessario trovare nuovi equilibri politici”

Un altro assessore lascia la giunta comunale di Crotone. Dopo quelle di Rachele Via e Natale Filiberto del mese scorso, anche il responsabile al verde pubblico e ai quartieri, Gianni Pitingolo, oggi inviato una lettera al sindaco della città Vincenzo Voce le proprie dimissioni dalla carica.

“Dopo quasi un anno di intenso lavoro – ha scritto l’ex assessore nella lettera – rassegno con un po’ di rammarico formalmente le mie dimissioni dalla carica di assessore atteso il carattere ‘tecnico’ del mio ruolo in relazione alla necessità, del tutto legittima, di trovare nuovi equilibri, lasciando così posto nell’esecutivo ad espressioni prettamente politiche”.

Pitingolo, avvocato, era stato nominato assessore dal sindaco Voce nel febbraio del 2022 in qualità di esterno soprattutto per quanto realizzato con l’associazione #Ioresto. L’ex assessore, ricordando di “aver istituito tavoli tematici aperti che hanno visto finalmente i cittadini e le associazioni partecipare da protagonisti alla vita civile ed amministrativa della città con processi decisionali inclusivi” riepiloga i risultati raggiunti i (tra cui l”apertura del castello e della torre aiutante; il canile sanitario ‘provvisorio’ in località Martorana, i murales e l’adozione dei vicoli nel centro storico, la riqualificazione di parchi, giardini e delle aree verdi in centro, la prima area dedicata ai cani) e ribadisce che continuerà il suo impegno civico “nel mondo associativo con #IoResto proseguendo in quel lavoro di coinvolgimento attivo dei cittadini e delle associazioni”.

“Esco da questa esperienza – sostiene ancora l’assessore dimissionario – sempre più convinto che l’attività amministrativa debba essere partecipata e democratica, orientata a costruire quadri strategici condivisi, regole certe, uguali per tutti e che l’istituzione pubblica potrà avere un potere grande solo se riuscirà ad essere inclusiva ed a fare di tutto per attivarsi come ‘luogo’ per pensare e decidere collettivamente.Approfitto di questa occasione per rinnovare la stima e la fiducia nei Tuoi confronti e di tutta la squadra di governo, ringraziandoti per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza positiva dal punto di vista umano e politico”.

Con una giunta senza più tre assessori il sindaco di Crotone è chiamato ad un nuovo rimpasto (sarà il quarto in poco più di due anni) che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.