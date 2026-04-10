Ecco l’ambulatorio di prossimità a Laino Borgo

«Abbiamo sempre lavorato per garantire alle aree interne pari dignità rispetto al resto del territorio, perchè una società che si dice giusta permette a tutti i cittadini di usufruire dei servizi essenziali e necessari allo stesso modo. In questa direzione ogni passo che rafforza il sistema sanitario più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini è una vittoria non solo per un campanile, ma per tutto il contesto territoriale entro il quale quella struttura nasce e rafforza un sistema di ascolto e cura per tutti». E’ il commento del sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo, conseguente alla notizia che l’Azienda Sanitaria provinciale di Cosenza ha scelto Laino Borgo per dare corpo alla rete degli Ambulatori Sanitari di Prossimità, in attuazione degli obiettivi di piano finalizzato all’implementazione della rete territoriale di assistenza socio sanitaria nelle aree interne della provincia di Cosenza.

L’amministrazione comunale metterà a disposizione, per la nascita di tale presidio sanitario, l’immobile di Via Adria Ionel Miholca presso il quale l’Asp di Cosenza renderà operativi i servizi sanitari rivolti alla comunità locale, dotando la struttura della fornitura di arredi necessari e delle attrezzature utili allo svolgimento del servizio.

«Questa iniziativa che coinvolge il nostro poliambulatorio comunale – ha aggiunto il sindaco di Laino Borgo – punta a rafforzare l’assistenza sanitaria sul territorio e ad avvicinare sempre di più i servizi ai cittadini. E’ un risultato significativo, che premia l’impegno delle Amministrazioni di Borgo e Castello e rappresenta un passo concreto verso una sanità più accessibile, efficiente e vicina alle esigenze delle persone, in particolare delle fasce più fragili. Crescere insieme e dare a tutto il territorio opportunità per migliorare la qualità della vita è l’obiettivo che abbiamo come amministrazione comunale e che riusciamo a perseguire grazie alla sensibilità e la collaborazione degli enti che con noi vivono il territorio con responsabilità».