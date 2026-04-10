Cerchiara accoglie le reliquie di San Francesco di Paola

Il Consiglio Comunale si è riunito per un’occasione di straordinaria importanza per il territorio, segnando un momento storico e profondamente significativo per la comunità di Cerchiara e per l’intero comprensorio.

Al centro dell’incontro, la decisione di ospitare le reliquie di San Francesco di Paola e di accogliere i frati dell’Ordine dei Minimi provenienti dal Santuario di San Francesco Di Paola, un evento che ha assunto fin da subito un valore non solo religioso, ma anche culturale e identitario.

A guidare con determinazione, lungimiranza e forte senso istituzionale l’intero percorso è stato il Sindaco Ramundo, vero promotore e motore dell’iniziativa. Ha fortemente voluto questo momento, lavorando con costanza e impegno per coinvolgere tutte le realtà istituzionali del territorio e scegliendo di estendere la partecipazione ai rappresentanti dei comuni limitrofi, trasformando un evento locale in un messaggio corale, inclusivo e condiviso.

Molto significativo e profondo l’intervento del Sindaco della Città di Paola Roberto Perrotta che ha rimarcato la stima e l’importanza di tessere legami con le comunità che hanno necessità di fare sinergia.

Erano presenti, infatti, i sindaci dei Comuni di Corigliano-Rossano, Trebisacce, Amendolara, Civita e Albidona, a testimonianza di una sinergia territoriale costruita proprio grazie a questa visione di collaborazione.

Una presenza ampia e significativa, pensata per ribadire l’importanza di fare rete e presentarsi uniti di fronte a un evento di tale portata.

Tra le autorità intervenute anche il Vicesindaco di Oriolo, Agostino Diego, il vicesindaco di San Lorenzo Bellizzi, Pietro Pittelli, e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Cassano allo Ionio, Rosa De Franco.

La partecipazione istituzionale è stata arricchita inoltre dalla presenza di importanti figure religiose e culturali, tra cui il Vicario Generale Don Nunzio Laino, la Presidente della Fondazione Santa Maria delle Armi, Sandra Francomano, il Referente Provinciale dei Minimi Padre Antonio Bottino e il Vicario Episcopale Padre Lambert.

Nel suo intervento, il Sindaco Ramundo ha sottolineato con forza e chiarezza il valore simbolico e storico dell’iniziativa, evidenziando come sia il Comune di Cerchiara sia quello di Paola ospitino santuari di rilevanza internazionale, autentici punti di riferimento spirituale e culturale.

Un legame profondo che rafforza ulteriormente il significato dell’accoglienza delle Reliquie e della missione dei frati.

È stato inoltre ribadito come questo evento rappresenti un’occasione unica per valorizzare il territorio, non solo dal punto di vista religioso, ma anche turistico e culturale.

La presenza dei frati dell’Ordine dei Minimi e delle Reliquie di San Francesco di Paola segna infatti un passaggio storico, per la prima volta Cerchiara accoglie un momento così solenne e carico di significato, frutto anche dell’impegno e della visione amministrativa messa in campo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche per la partecipazione attiva e numerosa della comunità.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che, fin da subito, hanno offerto il proprio contributo all’organizzazione della missione popolare, dimostrando un forte senso di appartenenza e collaborazione.

In conclusione, l’iniziativa è stata indicata come un punto di partenza per nuove opportunità di crescita e valorizzazione dell’intero comprensorio, un progetto che unisce fede, storia e identità territoriale, destinato a lasciare un segno profondo nella comunità e ad aprire nuove prospettive per il futuro.