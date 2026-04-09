Vaccarizzo Albanese: temporanea sospensione del servizio di guardia medica

Così come comunicato dall’Asp, il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), a partire da domenica 12 aprile e per diverse date fino a giovedì 30 aprile, sarà sospeso per carenza di personale sanitario.
IN CASO DI NECESSITÀ RIVOLGERSI AL 118
È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo sottolineando che in caso di necessità i cittadini dovranno rivolgersi al servizio di emergenza urgenza (118).
SERVIZIO SOSPESO NEL WEEK END E A PARTIRE DA GIOVEDÌ 23
Nello specifico, il servizio non sarà garantito dalle ore 20 del 12 aprile alle ore 8 di lunedì 13. Dalle ore 8 alle ore 20 di giovedì 23; dalle ore 10 alle ore 20 del venerdì 24; dalle ore 8 di domenica 26 alle ore 8 di lunedì 27; dalle ore 20 del 27 alle 8 di martedì 28; dalle ore 20 di mercoledì 29 alle ore 8 di giovedì 30 e poi ancora dalle 10 alle 20 dello stesso 30 aprile.