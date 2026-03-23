Corigliano Rossano (Cs), l’IIS Palma Green Falcone Borsellino alla scoperta della Nona Arte

L’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano ha accolto, nel corso di un incontro vivamente partecipato da studenti e docenti, l’Arte sequenziale, definizione che Hugo Pratt, autore di Corto Maltese, diede del Fumetto. Grazie alla collaborazione con il Comune di Corigliano Rossano e l’Associazione Cooperativa guidata da Mario Greco, l’Aula Magna della sede L. Palma ha ospitato la presentazione del graphic novel “La musica del vento”, composto da due volumi, pubblicati dalla blasonata casa editrice Cong Edizioni, scritti con passione da Marco Steiner e disegnati con grande capacità evocativa da Stefano Robustelli, ospiti dell’evento.

L’incontro, condotto dal prof Andrea Mazzotta, esperto di fumetto, nato grazie all’interesse dei proff Giulia Durante e Gianni Noè d’intesa con il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, ha suscitato briosa curiosità negli studenti grazie alla contemporaneità del tema trattato e alle capacità di coinvolgimento degli autori, i quali hanno saputo non solo creare una porta narrativa capace di far entrare gli astanti nel proprio mondo narrativo, ma anche analizzare il fumetto come prodotto che al tempo stesso ha natura artigianale, in quanto realizzato a mano, industriale, in quanto stampato in molteplici copie, artistica, in quanto strumento perfetto per narrare storie che nascono dall’inventiva, dall’estro e dall’arte di autori capaci di sublimare la fantasia in parole, carta e inchiostro.

«Il fumetto – ha dichiarato il Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico – è un fenomeno poliedrico e sfaccettato, ricco di declinazioni forti di un fascino coinvolgente. Un linguaggio che si lascia scoprire e apprezzare, soprattutto dai ragazzi. I nostri studenti, stimolati nella lettura da parte dei docenti, hanno saputo immergersi in questo mondo e cogliere diversi spunti. Oggi, a chiudere un cerchio narrativo virtuale, l’incontro con gli autori di questo graphic novel che ci ha emozionato e incuriosito, per restituire ai giovani lettori un quadro completo di un processo che incuriosisce, diverte, educa e forma… Dinamiche che come sempre amiamo proporre alla loro brillanti e mai sazie intelligenze».

Non è mancata l’analisi degli sbocchi lavorativi proprio del mondo del fumetto, che hanno destato particolare interesse negli studenti del corso di Grafica & Comunicazione dell’Istituto, realtà scolastica che ancora una volta si conferma poliedrica e ricca nell’offerta formativa, legata anche e non solo all’orientamento, offerta a coloro che la vivono quotidianamente.

Ancora una volta l’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano si distingue per la propria capacità di coinvolgere gli studenti con momenti non convenzionali, ma al tempo stesso altamente istruttivi e stimolanti.