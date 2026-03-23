Referendum, Falsetta (UAC): “Accettiamo il risultato, ma il cambiamento continua”

“Il responso delle urne è chiaro e lo accettiamo con il massimo rispetto, come si deve in ogni democrazia. Tuttavia, accettare un risultato non significa rinunciare a una visione.

Anche se stasera non celebriamo una vittoria, non firmiamo nemmeno una resa, in quanto l’istanza di cambiamento racchiusa in quel “SI” è stata comunque condivisa da milioni di italiani.

D’altronde, è pur vero che le grandi riforme spesso richiedono tempi lunghi e più tentativi.

La storia ci insegna infatti che le idee, quando sono giuste, hanno gambe forti e sanno rialzarsi sempre.

Quel “SI”, pertanto, continuerà a essere il timbro di voce di chi chiede una giustizia più efficiente, e quindi la caratteristica unica e distintiva di chi è in grado di ritenere che il nostro Paese abbia ancora la forza di evolversi, e di certificare, prima o poi, una nuova direzione”.

Così in una nota il Presidente dell’UAC – Unione Avvocati Cosenza -, l’Avv. Filomena Falsetta.